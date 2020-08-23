Pakdemirli'den Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama: İlk defa böyle büyük bir doğal afet görüyorum

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu.

'İlk defa böyle bir afet görüyorum'

İlk kez böyle bir afet gördüğünü belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şehrin silüeti ve seviyesi tamamen değişmiş durumda. Belki şu an iki metre toprağa basıyoruz ama tahmin ediyorum dün bu seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı. Yol tabelalarını görüyoruz. Dükkanların bazılarının tavanına kadar kum ve toprakla dolmuş durumda.

Üzülerek söylüyorum ki meteorolojik uyarıları kaymakamlık, valilik, muhtarlıklara göndermemize rağmen maalesef vatandaşımız ‘bize bir şey olmaz’ diyerek uyarıları dikkate almıyor. Maalesef bu da can kayıplarına yol açıyor. Zarar gören tüm ilçelerimizle alakalı hem temizlik hem de tespit çalışmalarını yapıyoruz. Böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız.”