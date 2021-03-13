Pakdemirli: Tarımsal hasılada Avrupa’da lideriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'a bir gezi düzenledi. Burada MHP İl Başkanı Naim Karataş ve partililerle görüşen Pakdemirli, sonra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u ziyaret etti.

"Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" isimli toplantıda konuşan Pakdemirli, "Allah'a şükür pandemi döneminden bu ana kadar, testiyi kırmadan bugüne kadar geldik. Yurt dışında neler var, market rafları boşaldı ve tüketiciler market raflarına saldırdı. Gittiler, iğneden ipliğe ihtiyaçları olmayacak şeyleri de aldılar. Türkiye'de bunların hiçbirini yaşamadık" diye konuştu.

'Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı, böyle bir büyüme hiçbir sene yok'

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin üretime devam etmesi son derece önemli. Türkiye geçen yıl 2 tane ana majör etkimiz vardı. Biri pandemiye rağmen hastalığa rağmen, diğeri de kuraklığa rağmen, üretimi artırdı ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bunu da sizler sayesinde oldu. 126 milyon ton, 117 milyon tondan geldik. Böyle bir büyüme hiçbir sene yok. Meteorolojik kuraklığa rağmen diyoruz. Hep 'su su' diyoruz. 18 yılda yapılan, Cumhuriyet tarihinde yapılan barajlara, 600 tane daha eklerseniz, kuraklık dahi olsa sizin üreticiniz hissetmiyor."

'Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz'

Türkiye'de tarımın futbol kadar çok konuşulduğunu söyleyen Pakdemirli şunları söyledi:

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu sırada. Cumhurbaşkanımız 2023’le ilgili ne hedefler koydu. Her alanda ilk 10 girmekti ve tarımda sizler sayesinde ilk 10’a girdik. Hedefimiz bunu daha ileri taşımak. Destekleri artırdık, 14 küsür milyardan 24 milyara geldik."

'Sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum'

Süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, "Türkiye'de yüksek kaliteli sütün fiyatlandırılma çalışmalarının devam ettiğini" de söyledi. "Daha iyi kalitedeki sütün daha yüksek fiyatlandırılması konusunda genel bir çalışmaları bulunduğunu" belirten Pakdemirli şöyle dedi:

"Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi sütte de bunu önemsiyoruz. TKDK tarafından desteklenen bir tesisteyiz, civil peynir üretiliyor. Hemen arkamda lor kazanları var. Burada günlük 30 ton üretim yapılması söz konusu. Son derece modern ve hijyen bir tesis. Önemli olan buraya girecek ve çıkacak ürünlerin üst kalitede olmasını sağlamak."

Pakdemirli, 2021'i Erzurum'un "mera yılı" olarak belirlediklerini söyledi.