Pakdemirli: Ormanlarımız adeta şu an barut gibi

Denizli'de dün başlayan yangın üzerine bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • 300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.
  • Taşköprü'deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat'ta yangınlar devam ediyor. Denizli'deki yangın kontol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.
  • Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.