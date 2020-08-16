PAHO: Orta Amerika'da Covid-19 vakaları artıyor

Panamerikan Sağlık Örgütü (PAHO) yetkilileri, Orta Amerika'da Covid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü açıkladı.

PAHO'nun Panama temsilcisi Gerardo Alfaro, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Orta Amerika'da halklar arasında hastalığını bulaşması söz konusu. Genel anlamda, aktif bir aşamadan geçiyoruz. Hiçbir ülke kesin olarak pandemi vakalarında zirveyi gördüğünü, vakalarda düşüş aşamasına geçildiğini veya pandemiyi kontrol altına aldığını söyleyemez" dedi.

Resmi verilere göre, son iki ayda Panama, Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Nikaragua'da vaka ve ölümlerde artış görülüyordu.

PAHO'nun son verileri, Panama'nın vaka sayısında Amerika kıtasında ikinci sıraya yükseldiğini gösteriyor. Kıtada birinci sırada Şili bulunuyor.

Panama'nın paylaştığı resmi verilere göre, ülkede her 100 bin kişiden 1760,7'si Covid-19'a yakalandı. Bu oran, Orta Amerika'nın ortalamasını da (100 bin kişiden 1020,6'sı) geçmiş durumda.

50 milyondan fazla kişinin yaşadığı Orta Amerika'da hükümetler, ekonominin yeniden faaliyete geçmesi için Covid-19 tedbirlerini azaltma aşamasına geçmiş, bunun ardından ülkelerde yeniden vaka artışı görülmüştü. Hükümetler, bunun üzerine tedbirleri azaltma sürecini askıya almıştı.

Öte yandan, PAHO, virüsün daha fazla yayılmasından korku duyulmasından dolayı kıtada uygun aşılamada düşüş görüldüğünü belirtti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "23 ülkeden toplanan bilgiler, çocuklara yapılan difteri, tetanoz, boğmaca (DTP) ve kızamık, kabakulak, kızamıkçık (SRP) aşı sayısının, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12-14 azaldığını gösteriyor" denildi.

Örgüt, Covid-19 krizine karşın söz konusu aşı kampanyalarına öncelik verilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Örgüt yetkilisi, "Önümüzdeki 12 aya yönelik ortak çalışma planımızı uyguluyoruz, çünkü aşılara ilişkin iyi haberler alsak da, ülkelerimizin halkın en az yüzde 70'ini aşılaması ve koruması için 10-12 aya ihtiyacı var" dedi.