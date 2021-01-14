Özür ve düzeltme

Bugün öğle saatlerinde 'İnşaatçı AKP’li vekil sağlıkçı kontenjanından aşı oldu!' başlığıyla yayınladığımız haberi daha sonra gelen uyarıların ardından kaldırdık.

Haberde AKP Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in "sağlıkçı kontenjanından" aşı olduğu bilgisine yer verilmiş, Şimşek'in İnşaat Mühendisi olduğu hatırlatılmıştı.

Şimşek'in bir twitter mesajına dayanarak hazırlanan haber bu mesajın yanlış yorumlanmasına ve gerekli araştırmanın yapılmaması sonucunda aşılama fotoğrafında yer alan kişinin Şimşek olduğunun (ki değildir) teyit edilmemiş olmasına bağlı olarak yanlış hazırlanmıştır.

İzleyen saatlerde hem Şimşek'in yaptığı açıklama ve hem de Muş'ta sağlıkçı olarak çalışan gönüllülerimizin verdiği bilgi, Şimşek'in twitter mesajında yer alan fotoğraftaki kişinin kendisi değil, bir sağlıkçı olduğudur.

Başka haber sitelerinde de aynı yorumla yayınlanan, bizim de bir ajansın kamuya açık haberlerinde görerek hazırladığımız haber yanlıştır.

Haberde adı geçen Mehmet Emin Şimşek'ten özür diliyoruz.

Okurlarımızdan aşılama gibi hepimizin hassas olduğu ve dikkatle takip ettiği bir konuda, sağlık üstyapısının bir dizi yanlışa imza attığı ve sağlıkçıların buna rağmen canla başla çalıştıkları bir zamanda yayınladığımız yanlış haber nedeniyle özür diliyoruz.

Okurlarımızın soL'un "tık alacak" "heyecanlı" haberlere değil görünenin altındakini gösteren anlatımlara tutunduğunu unutmamasını rica ediyoruz.

Çünkü insanlığın yaşadığı gerçek acılardan kurtulmanın yolunu yine gerçekler aydınlatmaktadır.