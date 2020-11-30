Öztrak’tan Erdoğan’a istifa çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemdeki konulara dair düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında gelinen durumun esas sorumlusunun AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti ve istifa çağrısı yaptı.

Öztrak “Salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri iken, bir gece en kötü durumda olan ülke haline geldik. Dünyada en çok vaka görülen ilk 3 ülkeden biriyiz. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler doğru değil dediğinde, Saray bekçisi tarafından vatan haini ilan edilmişti. Şimdi ne oldu? Saray'ın kibirlisi tüm suçu Bilim Kurulu'na yıkmaya çalışıyor. Şimdi Bilim Kurulu'nun adı 'ne bileyim kurulu' oldu. Artık hastanelerde yer kalmadı, yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Hastanelerin kafeteryaları, bahçeleri sahra hastanelerine çevriliyor. 9 aydır millete yalan üstüne yalan söylediler. Binlerce vatandaşımızın hayatını yitirdiği bu salgında, vaka sayılarını ve salgındaki gerçek tabloyu gizleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını engelleyen, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Saray’ın kibirlisi, bu tablonun esas sorumlusudur. İstifa etmelidir” diye konuştu.

Albayrak'ın yerine başkanvekili atanmadı

Berat Albayrak’ın Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden de “affedildiğini” hatırlatan Öztrak “Önce milletin malı Katar’a verildi, sonra da Damat Fon’daki başkanvekilliği görevinden affedildi. Ama yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı atanmadı. Anlaşılan başkan vekilliği makamına atanmak için, Hazine ve Maliye Bakanı olmak yetmiyor. Damat olacaksın. Bu kabile devleti anlayışıyla yatırımcılara nasıl güven verilir?” diye konuştu.

Öztrak "Katar aşkıyla, milletin katar katar malını Katar’a veriyorlar. Üst düzey yatırımdan anladığınız, 83 milyonun varını, yoğunu 2,8 milyon nüfuslu bir ülkeye satıp, savmak mı? Korkarız, bu kafayla yakında Türkiye’nin tapusunu da Katar’daki üst düzey yatırımcının üstüne yaparsınız” dedi.

'Saray'a yakın avukatlar duruşma salonunda'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta bir yıl önce yapılan linç girişiminin bugün ilk duruşması yapıldığını hatırlatan Öztrak “Ana muhalefet liderine linç girişiminde bulunuluyor, üzerinden bir yıl geçiyor, ortada hâlâ hiçbir şey yok. Bu arada parti sözcüsünün ihraç ettik dediği, ama üyeliğinin devam ettiğini bildiğimiz saldırgana sahip çıkmak üzere, Saray'a yakın avukatların duruşma salonunda olduğunu da duyuyoruz” dedi.

'Milliyetçilik dersi almaya ihtiyacımız yok'

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma açılmasına da tepki gösteren Öztrak “Genel Başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların, Tank Palet fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp resen soruşturma başlatmasıdır. Askerlerimizin başına çuval geçirilirken iktidarda kim vardı? Bu çuvala nota verdiniz mi diye sorduğumuzda 'müzik notası mı' diyen kimdi? Kozmik Oda'yı FETÖ'ye açan kimdi? Süleyman Şah türbesini sırtlayıp kaçıran iktidar kimdi? Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur. Bu yaptıklarınız bizi sindiremez. Sonuna kadar Tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesini eleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.