Öztrak'tan Çelik'in 'meşru cumhurbaşkanı' sözlerine yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine yönelik AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaya yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur” ifadesini kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini savunmuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, sosyal medya hesabından Ömer Çelik'i etiketleyerek "Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 103. Maddesine göre 'Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma (…) namusum ve şerefim üzerine andiçerim' diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir" diye yazdı.