Öztrak: Yakın çevremizden vefat rakamlarının karartılmaya başlandığını duyuyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin "yakın çevremizden, vefat rakamlarının karartılmaya başlandığını duyuyoruz" dedi.

Öztrak "Nüfusa oranla yeni vaka sayılarında başa güreşiyoruz. Salgın milletimizi ezip geçiyor. Günlük vaka sayıları 50-55 bin civarına yerleşti. Her gün yaklaşık 250 vatandaşımızı, 250 canımızı kaybediyoruz. Vefat - ağır hasta oranları maalesef rekor kırıyor. Hastanelerde her 100 ağır hastadan, neredeyse 10’unu yitiriyoruz. Salgının başından beri, bu oranları ilk kez görüyoruz. Ve işin kötüsü yakın çevremizden, vefat rakamlarının karartılmaya başlandığını duyuyoruz" diye konuştu.

Yaşanan tablonun sorumlusunun lebaleb parti kongreleri yapan Erdoğan olduğunu söyleyen Öztrak "Ramazan ayı başlıyor. Erdoğan Şahsım Hükümeti hangi kararları alacak göreceğiz" dedi. Öztrak "Kapanma kararını, vatandaşın sağlığını düşündüğü için değil, turizm sezonuna, 'az vaka, kontrollü pandemi' reklamıyla girebilmek için alacak" diye konuştu.

'Kayıp 128 milyar dolar ile Cumhurbaşkanına hakaret bağlantısı nasıl kuruldu'

CHP örgütlerinin "128 milyar dolar nerede" yazılı afişlerinin toplatılmasının gerekçesi olarak sunulan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü "Savcı ve valiler leb demeden leblebiyi nasıl da anlamış. 'Kayıp 128 milyar dolar' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' bağlantısını nasıl kurmuş? Doğrusu biz de merak ediyoruz" dedi.

"Ekonominin sorumlusuna, millet adına soru sormak, ne zamandan beri 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' oldu?" diyen Öztrak, buharlaşan 128 milyar doların salgında verilen yaklaşık 6,5 milyar dolarlık doğrudan desteğin 20 katı olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "patates soğan desteği" açıklamalarını eleştiren Öztrak "Madem bu işler bir talimatla oluyordu, keşke o talimatı vermek için, bizim belediyelerimizi beklemeseydi. Bizim belediyelerimiz, üreticilerin elinde kalan patates ve soğanları kaç aydır alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor" dedi.

'Emekli amirallerin yedi sülalesini fişleyenler bir haftada ifade alamadı'

Emekli amirallerin bir hafta gözaltında tutulmalarına ilişkin ise Öztrak "Amirallerin yedi sülalesini sabaha kadar araştırıp, fişleyip, basına servis edenler, Bir hafta boyunca amirallerin ifadesini alamayıp, gözaltında tutuyorsa, bunun adı işkencedir. Bunun adı zulümdür" ifadelerini kullandı.