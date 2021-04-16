Öztrak: Patates, soğan; Güle güle Erdoğan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak salgınla ilgili "İkinci doz aşısını olabilen vatandaşlarımızın sayısı nüfusun onda birinin altında… AK Parti’nin büyük kongresinin ardından, üç haftada 4 bin 569 vatandaşımızı kaybettik. Dün, tek günde 297 yurttaşımızı kaybettik. Ve artık her 100 ağır hastadan 10’unu kaybediyoruz" dedi. Bu sayıların korkunç birer rekor olduğunu dile getiren Öztrak "Saray’ın kibirli başı, siyasi iflasını gizlemek için, pandemiye rağmen lebalep kongreler düzenledi" diye konuştu.

Dünya salgında yavaş yavaş açılma sürecine geçerken, biz “yarım yamalak kapanma” sürecine geçtik diyen Öztrak "Bu beceriksizliğin, bu korkunç tablonun sorumlusu kim? Elbette artık ülkeyi yönetemeyen Erdoğan Şahsım Hükümeti… Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti salgın kontrolden çıkınca topu taca atıyor" şeklinde konuştu.

Öztrak "Bilim Kurulu derseniz… Adı var, kendi yok. Ne önerdiler, Erdoğan Şahsım Hükümeti ne kadarını uyguladı? Bilen yok. Erdoğan Şahsım Hükümeti, Bilim Kurulu’nu kendine dekor yaptı" açıklamasında bulundu.

'Patates, soğan; Güle güle Erdoğan'

Erdoğan'ın gençlerle yaptığı bir sohbeti hatırlatan Öztrak “İşsizlikte iyi bir noktaya geldik” diyebiliyor. Şahsım Hükümetinin Başı; üniversite mezunu işsizlerin, “Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayamadığı için” işsiz olduğunu söylüyor. Bunların partisinde çalışan büro elemanlarında, şoför ve danışmanlarında, atadıkları rektörlerde, Büyükelçilerde Nasıl bir kalifikasyon aradıklarını, Dünya, âlem gördü..." değerlendirmesinde bulundu.

Saray sosyetesinin büro elemanları, burunlarına pudra şekeri çekerken, şoförleri, danışmanları paranın altında eziliyor diyen Öztrak "Milletimiz yaşanan bu çürümeyi, ağırlaşan kokuşmayı artık kaldıramıyor. “Patates, soğan; Güle güle Erdoğan” diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

128 milyar dolar

Kaybolan 128 milyar doların üstünü örtmek için yaptıkları, bu hükümetin, 12 Eylül darbecilerinden de beter olduklarını tasdiklediğini belirten Öztrak "Sarayın vesayeti altındaki yargıçlar ve valiler eliyle, Anayasa ve siyasi partiler kanunu, demokrasi hukuk devleti ayaklar altına alınmıştır. “FETÖ’nün siyasi ayağı nerede?” diye kitapçık hazırlatıyoruz. Toplatıyorlar. Saray’ın çok maaşlı beslemeleri hakkında, “Arpalıklar” broşürü hazırlatıyoruz, Onu da toplatıyorlar" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası faiz kararınıda değerlendiren Öztrak, Politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulduğunu, alınan bu kararın önceki başkanın, faizleri yüzde 19’a çıkardığı için görevinden alınmadığının göstergesini olduğunu 132 gün görevde kalan Naci Ağbal’ın, 128 milyar doların encamını sorguladığı için, görevden alındığının artık netleştiğini öne sürdü.

Öztrak "Milletimiz artık sandığın, bir an evvel önüne gelmesini istiyor" diyerek erken seçim çağrısını yineledi.