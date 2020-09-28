Öztrak: Namusuyla çalışan, vergisini veren, istihdam yaratan her iş insanı CHP iktidarında baş tacıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Bu ülkede namusuyla çalışan, vergisini veren, istihdam yaratan her iş ve iş insanı CHP iktidarında baş tacıdır, baş tacı olacaktır" dedi.

Hükümet ekonomide pembe tablo çizerken işsizlik ve doların rekor kırdığını belirten CHP Sözcüsü, kamu-özel işbirliği modelinin dünyada kalmadığını belirterek "Her alanda yaptığınız gibi tam bir ucube. Riskler devletin, kârlar özelin" dedi.

Öztrak "Bu ülkede namusuyla çalışan, vergisini veren, istihdam yaratan her iş ve iş insanı CHP iktidarında baş tacıdır, baş tacı olacaktır. Biz hukukun üstünlüğüne iktidarın hesap vermesine ve sosyal adalete önem veren bir ekonomi anlayışına sahibiz. Bu ucube sistemde kuralsızlık yeni kural oldu. Milletimiz vakti geldiğinde bu liyakatsizlere yerini gösterecek" diye konuştu.

Öztrak Azerbaycan-Ermenistan arasında yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin ise "CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir. Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız" ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın "uluslararası hukuka aykırı olarak" Azerbaycan ile ateşkesi bozup sivilleri hedef aldığını savunan Öztrak "Ermenistan'ın bu tutumunu kabul edemeyiz. Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir, bu terördür. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir. Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız. Ermenistan daha önce işgal ettiği bölgelerden askerlerini geri çekmelidir. Yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir" diye konuştu.

HDP'ye yönelik "Kobani soruşturması" hakkında ise Öztrak "Saray 6 yıl önceki Kobani olayları üzerinden HDP'ye gözdağı vermeye çalışıyor. 6 yıl önceki dava yeniden açılıyor. 6 yıldır nerelerdeydiniz? 6 yıl boyunca bu ülkenin polisi, savcısı bu işlerle ilgili belgeleri toplayamadı mı?" dedi.

Reza Zarrab'ın kuryesinin ABD'de konuştuğunu ve Zarrab'ın rüşvet dağıttığını açıkladığını söyleyen Öztrak "İddiaya göre bu rüşvetin büyük kısmı bir kişiye gitmiş? Bu iddiaları araştıracak Türkiye'de yürekli bir savcı yok mu? Neden bu iddialar yerli medyada yeterince yer almıyor?" diye sordu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair bir soru üzerine Öztrak "Doğu Akdeniz sorununun gerçekten bir masanın etrafında diplomatik çabalarla çözülmesini biz CHP olarak her zaman destekledik. Ama şu soruyu da soruyoruz, bugüne kadar neyi beklediniz?" karşılığını verdi.

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın "CHP rakibimizdir" açıklamasının sorulması üzerine ise Öztrak "Bir ittifakın oluşabilmesi için gerekli olan ana prensipler etrafında uzlaşabildiğimiz, demokratik parlamenter rejimin kurulması konusunda aynı noktada olabileceğimiz diğer konular açık seçik ortada. Ben diğer parti temsilcisinin söylediği konularla ilgili görüş sarf etmek istemem. Hepimiz birbirimizin rakibiyiz ama rakip de olsak uzlaşabileceğimiz ana prensipler ortadadır" dedi.