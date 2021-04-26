Öztrak: Dış politikada aranan dost olma özelliğimizi yitiriyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşananları "Ermeni Soykırımı" diye nitelemesine ilişkin "Bu müessif açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermiştir. Güney Kafkasya'da, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığı, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının, barış, huzur ve refah içinde, geleceğe bakma arayışında oldukları bir sırada, yapılan bu açıklama, manidardır. Bu talihsiz açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Öztrak, Erdoğan'ın halen bu konuda bir açıklama yapmadığını belirtti ve "Ülkeyi yönettiği iddiasında olan kişinin, bu süreçte tavşan uykusuna yatması, ve açıklamanın sonrasındaki sessizliği, üzüntümüzü katlamaktadır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes, ama özellikle devleti yönetmeye talip olanlar, yakın tarihimizi layıkıyla bilmek zorundadır" diyen Öztrak Erdoğan'ın 23 Nisan'da yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Devleti yönetenler tarihimizi ne için bilmelidir? 'Araziyi arsaya dönüştürerek” elde edilecek üç kuruş rant için ödenecek bedel ile bu vatan toprağı için akan şehit kanlarını, bir tutma gaflet ve delaletine düşmemek için bilmelidir. Emperyalistlerin projelerini, BOP Eş başkanı olmayı, elinin tersiyle reddedebilmek için bilmelidir. Emperyalistler, askerimizin başına çuval geçirdiğinde, verilmesi gereken notayı, Müzik notasına benzetmemek için bilmelidir'. Emperyalistler 'aptal olma' diye mektup yazdığında, başını öne eğip sessiz kalmamak için bilmelidir. Ve aynı emperyalist güçler tarihimizi eğip büktüğünde, ölüm sessizliğine bürünmemek için bilmelidir."

'Erdoğan'ın vekilleri açıklamayı CHP yapmış gibi CHP'ye saldırıyor'

Erdoğan'ın Biden ile telefon görüşmesinin ardından Beştepe'den yapılan ilk açıklamanın “Erdoğan ve Biden Haziran ayında NATO zirvesinde buluşacak” olduğunu söyleyen Öztrak, "Anlaşılan, NATO zirvesinde, Biden’la görüşme randevusu uğruna, en önemli Milli Bayramımızda, ülkemizin tarihine leke sürülmesine göz yumulmuştur" dedi.

"ABD Başkanı’na gık çıkaramayan Erdoğan’ın vekilleri, trol ordularıyla saf tutmuş, sanki bu talihsiz açıklamayı CHP yapmış gibi, CHP’ye saldırıyor, olmadık hakaretler ediyor" diyen Öztrak "Erdoğan Şahsım Hükümetinin Türkiye’ye hafif geldiği, Türkiye’yi yönetme kapasite ve ehliyetine sahip olmadığı, artık her gün daha net görülüyor" ifadesini kullandı.

'Dış politikada aranan dost olma özelliğimizi yitiriyoruz'

Öztrak "Dış politikada güvenilirliğimizi, ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz. Hükümet, milli çıkarlarımızı gerektiği gibi savunamıyor. Bunların tek sorumlusu vardır. O da Erdoğan’dır. Diplomasimizin, kasaba siyasetçilerine emanet edilmesinin, hariciyemizin, AK Parti’nin arpalığına çevrilmesinin, rüşvetçilik suçlamasından aklanmamış eski siyasetçilerin bile, kırpılıp, kırpılıp büyükelçi yapılmasının cezasını, bugün 83 milyonluk koskoca bir ülke çekiyor" dedi.

Öztrak "Erdoğan’ın “monşer” diyerek, istiskal ettiği diplomatlarımızın, 50 yıldır geçit vermediği 'sözde soykırım meselesi', Erdoğan’ın ehliyetsiz şahsım Hükümeti elinde, kalemizde rahatça gol oluyor. Bu acizlik, diplomatlarımızın 50 yıllık emeklerini çaldığı gibi, ASALA terör örgütünün şehit ettiği, onlarca diplomatımızın kemiklerini de sızlatıyor. Türkiye; böyle aciz bir yönetimi asla hak etmiyor" diye konuştu.

'128 milyar dolar için Meclis'te araştırma komisyonu kurulsun'

Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiğini saklamak için emanet dövizlerin kasaya konulduğunu belirten Öztrak "Merkez Bankası kendi kasasındaki dövizlerin emanetçisi yapılmıştır. Yani ev satılmış, aynı eve kiracı çıkılmıştır. 2019’un Şubat ayı ile 2020’nin Kasım ayı arasında, Erdoğan hükümeti rezervlerdeki buharlaşmayı gizlemek amacıyla bir yıl içinde ödenmesi gereken emanet dövizleri, 85 milyar dolar artırmıştır. Aynı dönemde 43 milyar dolarlık reeskont kredisi de, Merkez Bankası kasasına girmesi gerekirken, girmemiştir. Bunun sonucunda hesaplayabildiğimiz buharlaşan rezerv, toplam 128 milyar dolardır" dedi.

Merkez Bankası'nın eriyen rezervleriyle ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması önerisini yinelediklerini belirten Öztrak "Bu konuda bilgi sahibi olan önceki dönem TCMB Başkanları, Murat Çetinkaya’yı, Murat Uysal’ı, Para Politikası Kurulu üyeleri, Emrah Şener, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük ve Oğuzhan Özbaş’ı, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden alınan Hüseyin Aydın’ı yine bu dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan Bülent Aksu’yu, Osman Dinçbaş’ı ve Nureddin Nebati’yi dinleyelim. İşin aslını, astarını bunlardan öğrenelim. Ya buna tamam dersiniz, ya da seçimden sonra, bizim iktidarımızda aynen sizin yaptığınız gibi, TBMM’de kurulacak bir Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda, millete hesap verirsiniz" ifadesini kullandı.