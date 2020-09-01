Öztrak: Avrupa Yunanistan’ın oyunlarına gelmemeli

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası gündemi değerlendirdi.

Öztrak, Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve Yunanistan'ın adımları için şöyle dedi:

“Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Saray duruma önem vermelidir. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir. Tüm devletler sorumlu ve anlaşmalara uygun davranmalıdır. On İki Adalar kaç zamandır Lozan'a aykırı olarak silahlandırılıyor?”

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sırasında Anıtkabir'de slogan atılmasına sert tepki gösteren Öztrak, şöyle devam etti:

“İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasında edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Atamızın kabrine edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Pespaye TV kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında RTÜK ne yapacak?”

Öztrak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşirenin tehdit edilmesiyle ilgili de “Burada esas hareket etmesi gereken İçişleri Bakanı. O sözlerin sahibi adalete teslim edilmeli” dedi.