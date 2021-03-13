Özlem Zengin'den Ayasofya 'imamı'na: Herkes kendi işini yapmalı

Kadın düşmanı açıklamalarıyla gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla ilgili konuştu.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Zengin Boynukalın'ın paylaşımıyla ilgili bir soruya yanıt verirken "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı" dedi.

"Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor" diyen Zengin, "Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Boynukalın bu kez de sosyal medya hesabından, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" diye yazmıştı. Boynukalın skandal sözlerinin ardından bir de ayet paylaşmıştı.

Zengin'e yanıt: Ailenin yönetim hakkı erkeğe verilmiştir

AKP'li Zengin'in açıklamalarının ardından Boynukalın yeni paylaşımlarda bulundu. Boynukalın şöyle yazdı:

"Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur"