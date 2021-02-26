'Özlem Zengin' tutuklamasına tepki: Kabul edilemez!

AKP'li Özlem Zengin'in tepki çeken çıplak arama açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunan ve "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" diyen Avukat Mert Yaşar, AKP iktidarının tepkisi sonrası çıkarıldığı mahkemece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından İstanbul Barosu'ndan bir açıklama geldi.

'Kabul edilemez'

Açıklamada Yaşar'ın İstanbul Barosu üyesi bir avukat olduna değinilirken, "Baromuz üyesi Av. Mert Yaşar’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmasına karar verilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından kabul edilemez bir uygulamadır" denildi.

Gelinen nokta itibariyle ülkede hükümete yönelik eleştiri içeren düşünce açıklamaları, Cumhurbaşkanının doğrudan şahsını hedef almasa dahi, artık Cumhurbaşkanına hakaret suçu düzenlemesi kapsamına alınarak yorumlanabildiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması esastır. Koruma tedbiri olarak tutuklama ve adli kontrol istisnadır. Şartları ve nedenleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Soruşturmaya konu fiilin kamuoyunda yarattığı tepkiyi göz önüne alarak, kanunun öngördüğü amaç dışında sonuçlar meydana getirmek için, ifade alma ve sorgulama esnasında suçun vasfının değiştirilmesi ve tutuklama tedbirine karar verilmesi kıyas yasağı, ölçülülük ve eşitlik ilkelerini ihlal etmektedir.

Zaten halihazırda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesine dair AİHM içtihadına açıkça aykırı bir düzenleme olan Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin TCK md. 299 hükmü, bu türden keyfi uygulamaların yoğunlaşmasıyla birlikte tek başına bir hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik sorununa dönüştürülmüştür.

Bu çerçevede, İstanbul Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve hukuk devletinin gerekliliklerini her şart altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."