'Özlem Zengin' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan’da bulunan adresinde gözaltına alınan Mert Yaşar sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşar, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" paylaşımında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

AKP'li Özlem Zengin "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, çıplak aramaya maruz kalıp açıklayamayan kadınları suçlamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle de "kadın düşmanı" eleştirilerine konu olan Zengin, son sözleri sonrası büyük tepki çekmişti.