Özlem Zengin hakkındaki sosyal medya paylaşımı için soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert Yaşar isimli kullanıcının sosyal medya hesabından AKP Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan paylaşımı alıntılıyarak "Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" demişti.

Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak?

Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek.

Takipçisi olacağız... pic.twitter.com/jEnk72dp02 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2021

Ne olmuştu?

AKP'li Özlem Zengin tepki çeken açıklamasında "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, çıplak aramaya maruz kalıp açıklayamayan kadınları suçlamıştı.

Zengin kadın düşmanı açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce de kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diye konuşmuştu.

AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan Zengin, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne sürmüştü.

Cinsiyetçi mesaj kadın düşmanlığını örter mi?

Hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar'ın, doğrudan "İletişim Başkanı" Altun tarafından gündeme taşınmış olan twitter mesajı Özlem Zengin'e dönük hakaretamiz içerikte olduğu gerekçesiyle soruşturma konusu yapıldı. Tartışılan içeriğin "cinsiyetçi" yansımalarıysa tartışılacak gibi görünmüyor.

Özlem Zengin'in çıplak arama işkencesine maruz bırakılanları "onursuzluk ve ahlaksızlıkla" yaftaladığı açıklamaları, iktidarın sık sık yaptığı gibi yine bir sosyal medya gündemiyle unutturulacak mı sorusu fazlasıyla haklı bir soru.