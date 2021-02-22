Özlem Zengin hakkındaki sosyal medya paylaşımı için Bakanlık soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat ve arabulucu Mert Yaşar isimli kullanıcının sosyal medya hesabından AKP Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sözleri nedeniyle Adalet Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı.

Yaşar hakkında "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca" disiplin soruşturması başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Ne olmuştu?

AKP'li Özlem Zengin tepki çeken açıklamasında "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, çıplak aramaya maruz kalıp açıklayamayan kadınları suçlamıştı.

Zengin kadın düşmanı açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce de kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diye konuşmuştu.

AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan Zengin, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne sürmüştü.