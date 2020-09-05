Özlem Güneş daha önce defalarca şikayetçi olduğu müezzin kocası tarafından öldürüldü

İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan ve bir camide müezzinlik yaptığı öğrenilen Zülküf Güneş, din görevlisi eşi Özlem Güneş ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

40 yaşındaki Zülküf Güneş, saat 03.00 sıralarında eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Güneş gözaltına alındı.

Özlem Güneş'in tartışma esnasında kocası Zülküf Güneş'i boğazından bıçakladığı iddia edildi.

Daha önce defalarca darp edilmiş, şikayette bulunmuş

39 yaşındaki Özlem Güneş'in daha önce kocası tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.