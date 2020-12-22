Özkan Sümer yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor'da futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde de bulunan Sümer, borda-mavili kulüple teknik direktörlük görevi sırasında iki Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Kısa bir süreliğine Galatasaray'da da teknik direktörlük görevi yapan Sümer, bu görevi sırasında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı (Süper Kupa) kazanmıştı.

Sümer, ayrıca başkanlık görevinde bulunduğu Trabzonspor'da da Türkiye Kupası kazanmıştı.