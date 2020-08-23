Özhaseki: Karadeniz tarafında bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yapımı devam eden ve yüzde 40'ı tamamlanan ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Özhaseki burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketine dair konuştu.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen ve "hadisenin son derece üzücü olduğunu" belirten Özhaseki şunları kaydetti: "Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor. Çok net. Küresel ısınma dediğimiz şey sadece böyle bir konuşma ya da bilimsel toplantılarda sosyetenin konuştuğu bir hadise değil bir gerçeklik. Bu gerçekliği bilerek yaşamak durumundayız. İkincisi, Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz. Müthiş şekilde acı verici, hüzün verici bir olay."