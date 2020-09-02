Özgür Özel’den Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması gibi bir gündemleri olmadığını söyledi.

Özel “Yorumcular sürekli bu soruyu tekrarlıyorlar. Abdullah Gül, CHP’nin adayı değildir. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir. CHP’nin adayı, CHP’nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir” diye konuştu.

Özel açıklamasında şunları kaydetti:

“Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan sonra adaylaşacaktır. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’lileri rahatsız edecek ve adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak. Bugün tekrar ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin dille yalanlıyoruz.”

Muharrem İnce'nin CHP’den ihracı için başvuru yapıldığına ilişkin iddialar hakkında ise Özel “Bir iddia olarak; Yalova Merkez İlçe’ye bir dilekçeyle bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova’ya ve Genel Merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. İki gün önce MYK’da Genel Başkanımız, Sayın İnce’nin ihraç edilmesi gibi düşüncesi söz konusu değil. Bu konuyu birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyorlar” diye konuştu.