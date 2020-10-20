Özgür Özel hakkında fezleke

2019 yerel seçimlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili Ekrem İmamoğlu hakkında 3 Nisan 2019 tarihinde “Çoğunluk bizde. Bunlar şimdi topal ördeğe döndü” açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine Özel de, 4 Nisan 2019’da bir haber kanalında Erdoğan’ın bu yorumu üzerine “Türkiye’de bir topal ördek varsa, en büyük topal ördek Recep Tayyip Erdoğan’dır, cumhurbaşkanı seçilmiştir. TBMM’de çoğunluğu yoktur” açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li Özel: Başsavcı vekili bu fezlekesinin arkasındaysa Erdoğan hakkında soruşturma başlatmalı

CHP’li Özel, fezlekeyle ilgili olarak, “Bu sözler Erdoğan’ın CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yönelik kullandığı ve Belediye Meclisi’nde CHP’nin çoğunluğu olmamasına yönelik ifade ettiği ‘topal ördek’ nitelemesine yanıt olarak verilmiştir. Cumhuriyet başsavcı vekili, ‘topal ördek’ ifadesiyle ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarımı aştığımı, Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğimi ileri sürmektedir. Eğer başsavcı vekili, bu fezlekesinin arkasındaysa, Erdoğan’ın da belediye başkanlarımıza ettiği hakaret nedeniyle soruşturma başlatmakla yükümlüdür” değerlendirmesinde bulundu.

Özel, fezlekeler aracılığıyla muhalefet partilerinin temsilcilerinin korkutulmaya çalışıldığını belirterek “Ancak CHP olarak bizim bu korkutmalar karşısında susacak halimiz yok. Siyaset yapmaya, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi.