Özgür Özel: Erdoğan ilk kez cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sözlerine ilişkin ifadeler kullandı.

'Sistem yürümüyor'

Özel cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, ''Sistem yürümüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi dediğiniz 16 Nisan rejime kasteden Anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da hayata geçen bu sistem, bakanları sorgulayamamasıyla, sözlü sorularda hiç değilse salı günü yürütmeyle yasama arasındaki temasın sağlanamamasıyla, sizden önceki hükümetlerin yüzde 86 oranında cevapladığı yazılı soru önergelerini gerçekte yüzde 4,5 süresi içinde, şeklen yüzde 10 ile cevaplamasıyla, milleti, milletin temsilcilerini ciddiye almayan tepeden bakan bir anlayışla gitmeye çalışıyor'' diye konuştu.

''İlk kez Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu, daha iyisi bulunursa da ona açık olduklarını söyledi'' ifadelerini kullanan Özel, ''Bu, bizi haklı çıkarması açısından, bizim açımızdan gurur kaynağı ama Türkiye’ye kaybettirdiğiniz yıllar, zaman, emek ve kaynak açısından sizin için son derece sorunlu bir alan'' sözlerini sarf etti.