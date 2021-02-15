Özgür Gündem davasında karar: Gazetecilere toplamda 21 yıl hapis

KHK’yle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin karar duruşmasında, imtiyaz sahibi Kemal Sancılı, Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Nöbetçi GYY Eren Keskin’e 6 yıl 3 ay, Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya’ya ise 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ana davasının 4’üncü duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” suçlamaları ile yargılanan gazeteyle dayanışma amacıyla bir gün Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan Eren Keskin ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hazır bulunurken, gazetenin sahibi Kemal Sancılı ile Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya, duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitiyle başlanan duruşmada Keskin ve Kızılkaya’nın son sözleri alındı. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sancılı, Kızılkaya ve Keskin’e “Örgüt üyeliği” suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kaya’ya ise “Örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

