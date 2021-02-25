Özelleştirme soygunu: 3,6 milyar lirayı cebe mi indirdiler?

Özellikle AKP iktidarında artan enerji özelleştirmeleri sonucu halk büyük fatura soygunlarına maruz kalırken, şirketler bu sayede kâr rekorları kırdı. Ancak aynı şirketlerin, özelleştirme nedeniyle devlete yapması gereken ödemeyi dahi yapmadığı ortaya çıktı.

Alacak 3,6 milyar liraya ulaştı

TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TEDAŞ’ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında kurumun özelleştirmeden kaynaklı alacaklarının 3,6 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek, “TEDAŞ 2018 yılında 41 milyon 878 bin TL zarar etti. 2019 yılında ise bu zarar 389 milyon 440 bin liraya yükseldi. Diğer taraftan, kurumun özelleştirmeden kaynaklanan alacakları da 3,6 milyar TL gibi ciddi bir rakama ulaştı. TEDAŞ zarar ediyor ama özelleştirmeden dolayı da 3,6 milyar gibi büyük miktardaki alacağını tahsil edemiyor” dedi.

2013 yılında 12,7 milyar gelir elde edilecek denilerek özelleştirilen 18 dağıtım şirketinin birçoğunun borçlarını ödemediğini ifade eden Sertel, köprülerden havalimanlarına, büyük inşaatlardan devletin kritik ihalelerine kadar hemen her alanda faaliyet gösteren "beşli çete"nin bazı üyelerinin elektrik dağıtımında da tekelleştiğini dile getirdi.

Cengiz İnşaatın ve Enerjisa’nın bire bir üstlendiği veya iş ortakları aracılığıyla elektrik dağıtımı yaptığı bölgeler ve abone sayılarının açıklanmasını isteyen Sertel, Türkiye genelinde önemli bölgeleri alan ve elektrik dağıtımını gerçekleştiren Cengiz, Kolin, Enerjisa’nın ve BEDAŞ, ÇEDAŞ, Akdeniz gibi iş ortaklarının TEDAŞ’a olan borçlarının açıklanmasını talep etti.

Elektrik dağıtım işini üstlenen şirketlerin mülkiyeti TEDAŞ’a ait binaları baz istasyonlarına ve reklam firmalarına kiraladığını ancak elde edilen gelirden kuruma pay vermediği bilgisini de paylaşan Atila Sertel, şunları söyledi:

“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İle Devredilen Tesislerin, dağıtım şirketleri tarafından devir sözleşmesinde olmadığı halde mülkiyeti TEDAŞ’a ait binalara reklam aldığı, baz istasyonları kurulduğu ve bundan da ciddi bir gelir elde ettiği belirtiliyor. Şöyle ki; dağıtım şirketleri 2014 yılından 2018 yılına kadar toplamda 147 milyon 891 bin lira gelir elde etmiş ancak bu binalar TEDAŞ’ın olmasına rağmen gelirden herhangi bir pay vermemiştir. Dolayısıyla kurum 4 yılda 148 milyona yakın bir gelir kaybına uğramıştır. Dağıtım şirketlerinden alacaklarınızı tahsil edemiyorsunuz üstüne bir de bu şekilde para aktarımı yapıyorsunuz. Kurum her yıl zarar ederken bu tür kayıplara neden göz yumuluyor?”

'Borcu yoktur' yazısı

TEDAŞ Genel Müdürü Yapıcı’ya, Sayıştay raporlarında kendi borcunu tahsil eden ancak TEDAŞ’ın borçlarının üzerini kapatan dağıtım şirketinin kim olduğunu soran Sertel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kurumun alacaklı olduğu şirketlerden birinin bu alacakların tahsili konusunda sözleşme hükümlerine aykırı biçimde, ‘TEDAŞ’a geçmiş dönem borçları bulunduğu halde, yazılarında abonelere bunu bildirmediği, bu borcun varlığına rağmen kendi dönem borçlarını tahsil ederek ‘borcu yoktur’ yazısı verdikleri; yapılan borç sorgulamalarında geçmiş dönem TEDAŞ borçları varlığını sürdürmesine karşın, bu durumdaki birçok abonenin devir tarihinden sonraya ilişkin elektrik borçlarının bulunmadığı görülmüştür’ deniliyor. Sayıştay raporlarına da giren tespit konusunda adli ve idari işlem yaptınız mı? Dağıtım şirketiyle görüşüp bu konunun çözüme kavuşturulması yolunda bir adımınız oldu mu, bunları da öğrenmek istiyoruz.”