Özelleştirilen fabrikanın Diyanet'e hibe ettiği halı ve kilimlerin değeri: 2,2 milyon TL

Sümer Holding'in özelleştirilen halı fabrikasındaki stoklar Diyanet İşlerine hibe edilmişti. CHP Milletvekili Atilla Sertel'in soru önergesine verilen cevapta hibe edilen halıların stok değerinin 2 milyon 258 bin 905 TL olduğu açığa çıktı.

Sümer Holding, 2009 yılında Sümerhalı’dan devraldığı Kızılay Satış Mağazası'nı 2010 yılında Gölbaşı'na taşıdı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 26 Eylül 2016 tarihli kararıyla mağaza stoklarında bulunan ve müzelik değeri olan bir adet Yahyalı halısı ile bir adet Konya Ladik seccade halısı Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Etnografya Müzesi'ne verildi. Kalan halı ve kilimler ise 27 Ekim 2016 Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderildi. Mağaza, stokların eritilmesinin ardından 1 Aralık 2016’da kapatıldı.

Eğitim merkezi, cami, mescit, Kuran kursları gibi birimlerde kullanılacak

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Holding’in mali hesaplarının masaya yatırıldığı 31 Mart 2021 tarihli KİT Komisyonu Toplantısı’nda da hibe edilen halılar gündeme geldi. Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Atilla Sertel, hibe edilen halıların tutarının ve nerelerde kullanıldıklarının açıklanmasını istedi. Sertel’in talebine karşılık holdingden önceki gün yazılı bilgilendirme yapıldı.

Holdingin stoklarında bulunan halı ve kilimlerin, “Eğitim Merkezi, Cami, Mescit, Kuran Kursları gibi birimlerinde kullanılması” amacıyla Diyanet’e teslim edildiği bildirildi. Diyanet ile Kasım 2016’da protokol imzalandığı da kaydedildi.

Bilgilendirme notunda, halıların miktarı ve maliyetlerine de ifade edildi. Diyanet’e ücretsiz verilen halı ve kilimlerin toplam sayısının 4 bin 381 olduğu belirtilirken kapladıkları alanın ise 13 bin 316 metrekare olduğu anlatıldı. Halı ve kilimlerin stok değerinin ise 2 milyon 258 bin 905 TL olduğu açığa çıktı.