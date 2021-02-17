Özel okulların ücret iadesine ilişkin önemli karar: Herkes başvuru yapmalı

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, çocuğu özel okulda eğitim gören bir velinin yaptığı başvuruyu değerlendirip ödenen özel okul ücretinin bir kısmının veliye iadesine karar verdi.

Başvurda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin iadesini isteyen velinin talebi kısmen kabul edildi, 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verildi.

Velilere çağrı

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan Dayanışma Meclisi üyesi ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, benzer konuda birçok yurttaşa bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, velilere çağrıda bulundu.

Özel okullarla yapılan sözleşmelerin veliler tarafından bir kez daha incelenmesi, dikkatlice okunması gerektiğini belirten Çakar, "Veliler alınan ücret karşılığında verileceği vadedilen hizmetlere ilişkin eksiklikler dolayısıyla Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmalı. Bu başvurular mutlaka sonuç verecektir" dedi.

Eksik hizmetlerin tutarının iadesi mümkün

Salgın dolayısıyla verilemeyen hizmetler nedeniyle yapılacak başvurunun ardından Tüketici Hakem Heyeti'nin bir bilirkişi atayacağını ve ilgili sözleşmeyi inceleyeceğini dile getiren Çakar, "Bu incelemenin ardından eksik hizmete ilişkin oran ortaya çıkacaktır ve bu tutarın velilere iadesinin yolu açılacaktır" diye konuştu.

Burada özel okulların kendi çıkarlarını gözettiğini, hakem heyetine başvuru öncesi ilgili özel okullara yapılan doğrudan başvurunun sonuç vermeyebileceğini hatırlatan Çakar, doğrudan okul yönetimleriyle yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığı durumlarda hakem heyetine başvuru yapılmasının verilen kararlar da düşünüldüğünde sonuç alıcı olacağına işaret etti.

Ücret iadesinin ne kadar olacağına ilişkin kararın ilgili okulla imzalanan sözleşmenin şartlarına ve hazırlanan bilirkişi raporu bağlı olduğuna değinen Çakar, bu konuda bilgiye ihtiyacı olan yurttaşların kendilerine ulaşabileceğini ekledi.