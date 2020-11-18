Özel okullardan devlet okullarına geçiş apar topar yasaklandı

İktidarın özel okul patronlarını korumak adına attığı adımlara bir yenisi daha eklendi.

Salgının başlangıcında da benzer bir adım atan iktidar, soL'un ulaştığı bilgiye göre okullar arası öğrenci nakillerini yeniden durdurdu.

Halihazırda kamuoyuna açıklanmış bir belge olmamasına karşın öğrencilerini devlet okullarına almak isteyen özel okul velileri, işlemlerini gerçekleştiremedi.

Ulaştığımız özel okul kaynakları, bugünden itibaren geçiş işlemlerinin durdurulduğunu, geçiş işlemlerinin bu nedenle kapatıldığını açıkladı.

Söz konusu engel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm okullarda çevrimiçi eğitime geçiliceğini duyurmasını takiben geldi.

Nakil işlemi yaptırmak isteyen veliler şu ekranla karşılaştı:

Başvurular kapatıldı, kabuller önümüzdeki günlerde bitiyor

Edinilen bilgiye göre "Koronavirüs tedbirleri kapsamında" ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki nakil başvuru işlemleri bugün itibariyle kapatıldı. İlköğretim için bugün nakil kabul işlemleri açık, yarından itibaren nakil kabuller kapanacak. Ortaöğretim için ise cuma günü nakil kabul günü olarak işlem yapıldıktan sonra nakil kabulleri kapanacak.