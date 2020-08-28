Özel okullarda tablo nasıl? Eğitim emekçileri gerçek manzarayı anlatıyor...

Özel okul patronları son dönemde bakanlıkla birçok görüşme gerçekleştiriyor ve önümüzdeki dönem kendilerine yapılan desteklerin sürmesini ve hatta artırılmasını istiyor. Bu konuda gündeme gelen son başlık özel okul patronları için KDV indirimi oldu. Bu indirimin velilere ücret iadesi ya da indirim için kullanacağı iddiaları var. Bir yandan özel okul patronları salgını bu şekilde kendileri için fırsata çevirirken, özel okullarda görev yapan eğitim emekçilerinin durumu pek tartışılmıyor. Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma baskısı, ücretleri düşürmeye yönelik adımlar ve hatta işten çıkarmalarla hedef alınıyor eğitim emekçileri.

Patronlara iktidar desteği sürerken, özel okullarda görev yapan eğitim emekçileriyle çalışma koşullarını, salgın günlerinde neler yaşadıklarını konuştuk.

'Saçınız başınız dağınık olur diye öğretmenleri okula çağırıyorlar'

Pandemi sürecinde ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı eliyle devlet okullarının işlevsiz kılınıp özel okulların parlatıldığı bir dönem yaşanıyor. Özellikle uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde özel okulların teknolojik imkanlar ve diğer olanaklara sahip oluşu velileri özelde kalmaya itiyor. Tabii bu sadece işin görünen kısmı. Özel okullar veliyi, "Pandemide, devlet okulları hijyen ve eğitim açısından berbat durumda, bizi tercih etmezseniz çocuklarınız geride kalır." diyerek manipüle ediyor. Özel okullarda çalışan öğretmenler ise çoğunlukla okula çağrılıyor. İş yükümüz çok ağır. Mart ayından beri kısa çalışma ödeneğiyle prim gün sayımız 10-15 güne çekildi. Bazı öğretmenler ücretsiz izne çıkarıldı. Daha düşük ücrete çalışmayı kabul eden yeni öğretmenler (ücretli köleler) alındı. Uzaktan eğitimde şimdi sizin saçınız, başınız dağınık olur denilerek öğretmenleri okula çağırıp canlı yayın yaptırıyorlar. Öğretmen okula hangi koşullarda geliyor umurlarında değil.

'Patronlarla yapılan pazarlık aslında özel okulları yaşatma pazarlığı'

Özel okullar yıllardır devletten çeşitli kılıflarla ekonomik destek talep ediyor. Bunu devletin yükünü alma iddiasıyla yapıyorlar. Devletin yükünü almak için devlete ödenecek vergide indirim talep etmek oldukça komik. KDV indirimi patronun giderini azaltıp, kârını artırmaya yönelik. Salgın sürecinin öncesinde ve süreç boyunca özel okulların krizi çeşitli öğretmen eylemlilikleriyle ve haberlerle kamuoyuna yansımıştı. Devlet tüm bu dönem boyunca patronlara kalkan oldu. KDV indirimi gibi destek gündemlerinde patronlarla yapılan pazarlık aslında özel okulları yaşatma pazarlığı. Burada öğretmenin ya da eğitim sürecinin parçası olan diğer emekçilerin faydasına olacak bir durum görünmüyor.

'Özel okullar denetimden muaf görünüyor'

Geçen dönem kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, küçülme bahanesiyle işten çıkarma, uzaktan eğitimde esnek çalışma biçiminin getirdiği uzun mesai saatleri ve angarya işlerle boğuşmuştuk. Bu sorunlar büyük ölçüde bu seneye de taşındı. Yaz aylarında bakanlığın okulların açılmasına yönelik ciddi bir hazırlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü telafi eğitimi kapsamında çeşitli toplantı ve hizmet içi eğitimler için okula çağırıldığımızda gördük ki okullarda genel olarak sağlık önlemlerinin alınması bir reklamdan ibaret. Çünkü hâlâ pek çok okulda okul personelinin ve okula gelen öğrencilerin ateşleri bile ölçülmüyor. Apartman okullarda mevcudu seyreltilmiş sınıflar oluşturulması çok zor. Personel tuvaleti olmayan okullar var; maske ve dezenfektan gibi hijyen malzemeleri personele sağlanmayabiliyor. Servis hizmetleri pandemi dolayısıyla sekteye uğradığından okul personeli ve öğrenciler kendi imkanlarıyla okula geldiğinden bulaşı olasılığı epey yüksek. Okullar bileşenlerin yoğun oranda mobilize olduğu yerler ve işin doğası gereği sosyal mesafenin ihlal edilmeye müsait olduğu durumlar var. Örneğin öğrencinin özel olarak sorduğu soruyu mesafeyi koruyarak yanıtlamak zor. Teneffüslerde koridorlarda nöbet tutan öğretmenlerin hareketli bir kalabalığa sürekli maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bu gibi detayların kontrol altında tutulabilmesi için sıkı bir denetim şart, ancak özel okullar bu denetimden şimdilik muaf görünüyor.

'Kaydı yüksek tutmak için baskı var'

Öğretmenler öğrencilerin eğitim hakkını gözeterek yüzyüze eğitime geçilmesini diliyor, ancak bu koşullar altında sağlıklarından endişe ediyorlar. Bununla birlikte, öğrenci kaydını yüksek tutabilmek için okulların yönetiminden öğretmene bir baskı var. Velilerle görüşüp öğrenci kaydını okulda tutmak ya da yeni öğrencileri okula kaydettirmek yönünde söylemler hakim. Devlet okullarından önce açılan özel okullarda kendi öğrencilerimize eğitim verirken devlet okulundaki öğrencilerin yaşadığı eşitsizlikten rahatsızız. Online platformlarda yapılan eğitimi sekteye uğratabilecek teknik sorunlara bu yıl göz yumulmayacağı söyleniyor. Okul ortamını yansıtmak ve öğretmen üzerinde denetim sağlamak için online eğitim de çoğunlukla öğretmenlerin canlı yayına okullardan bağlanması ile gerçekleştiriliyor. Bu konuda çok az okul elverişli internet altyapısı sağlıyor. Evden çalışan öğretmenlere de online eğitimin maddi yükü dayatılıyor. Örneğin daha nitelikli eğitim için tablet gibi araçların öğretmen tarafından satın alınması bekleniyor. 8 ve 12. Sınıflar okullara destekleyici eğitim (kurs) almaları için çağırıldılar, bu nedenle yüzyüze eğitim başladı. Kimi okullar MEB’in yasağına rağmen ara kademeleri de oryantasyon ya da eğitim için okullara çağırmakta. İş yükümüz ve üzerimizdeki performans baskısı çok artmış durumda. Okullarda çalışan öğretmenler pandemi dolayısıyla yemekhane hizmetleri kısıtlıysa ücretsiz öğle yemeği haklarını ya kaybettiler ya da beslenme ihtiyaçlarını karşılamayan yiyeceklerle günlerini geçiriyorlar. Geçtiğimiz aylarda işyerinde ekmek arası ıspanak yemek zorunda bırakılan işçi arkadaşın karşılaştığına benzer durumlar söz konusu.

'Eğitimin tamamında kaos hakim, öğretmenlerin takati kalmadı'

Açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla patronlarla devlet yetkilileri arasındaki pazarlıkta üstü kapalı bir biçimde eğitim emekçilerinin ücretlerinde yaşanabilecek sorunlar gündeme getiriliyor. Şunu söylemeliyiz: kamu ya da özel fark etmez, eğitimin tamamında kaos hakim. Özel okul öğretmenlerinin ne bu iflasın yükünü ne de geçtiğimiz sene pandemi bahanesiyle maruz bırakıldıkları ücret ve güvence kayıplarının getirdiği yükü üstlenecek takati kalmadı. Bu yıl karşılaşabileceğimiz sorunları öngörüyor, ancak korkmuyoruz. Eğer patronlar bu yıl da bizden fedakarlık bekleyip karşılığında ücretlerimize göz koyuyorsa bu yanıtsız kalmayacak.

'Öğretmenler nefes alamıyor'