Özel okullarda özel sorunlar

21 Eylül Pazartesi günü özel okullarda da yeni öğrenim yılı başladı. Hazırlık kursu, telafi eğitimi gibi adlar altında yüzyüze ve çevrimiçi canlı eğitime daha önce başlamış olan özel okullar, devlet okullarına benzer şekilde büyük ölçüde çevrimiçi eğitim araçlarıyla işlerine devam ediyorlar.

İstanbul ve Ankara'daki özel okul çalışanlarıyla görüşmeler yaptık, yeni yıldaki sorunlarını, "işlerin" nasıl gittiğini sorduk.

Özel okullarda öğrenim büyük çoğunlukla çevrimiçi eğitim araçlarıyla sürdürülürken, yüzyüze eğitim ilkokul birinci sınıflar ve okul öncesi sınıflar için başlamış durumda. Öte yandan bazı özel okullarda diğer sınıflar için de yüzyüze eğitim verildiği bildiriliyor.

'Okulum Temiz' diyorlar ama...

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu için ekonomik sorunlar varlığını sürdürürken, yüzyüze eğitim yürütenlerde sağlık kaygıları da öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okulum Temiz" standardına ilişkin propagandası bu kaygıları gidermiş gibi görünmüyor. Özel okul öğretmenleri çoğu okulda gereken hijyen önlemlerinin alınmadığını düşünüyor.

Özel okullarda yaşanan önemli bir başka sorun da geçtiğimiz dönem öğretmenlerin büyük mali sıkıntılar yaşamasına neden olan "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasının devam ediyor olması. Üstelik, geçen dönemden farklı olarak özel okul öğretmenleri yeni döneme artmış iş yüküyle giriyor.

Uzaktan eğitimin bu yıl daha yaygın ve etkin şekilde verileceği anlaşılıyor. Bunun anlamı, özel okul öğretmenlerinin "kısa çalışma ödeneği"ne talim ederken, tam zamanlı olarak evlerinden çevrimiçi derslere katılacak olmaları.

Kendi evinden, kendi bilgisayarıyla, kendi internetiyle ama kısa çalışma ödeneği karşılığında

Görüştüğümüz bir öğretmen kendi durumunu şöyle anlattı:

Geçen yıl haftada 25 saat gibi sürelerle uzaktan eğitim araçlarıyla derslere giriyordum. Aldığım ücretse KÇÖ ile sınırlandırılmıştı.

Bu yıl yeni döneme aynı şekilde başladık ama kendi evimden, kendi bilgisayarım ve internet bağlantımla verdiğim ders süresi 40'a çıktı ve daha da artacak gibi görünüyor.

Özel okullarda yüzyüze eğitimle ilgili gelen kaygı verici haberler var.

İsmini vermeyeceğimiz bir özel okul öğretmeni, Covid-19 kuşkusuyla test yaptırdığını, test sonucunu beklediği günlerde okulda çalışmaya devam ettirildiğini, pozitif çıkan test sonucundaysa okul yönetiminin kendisine evinden canlı derslere devam etmesini önerdiklerini söyledi. Öğretmene KÇÖ'den yararlanılarak ücreti verildiği için, sağlık raporu almaması da söylenmiş.

Bazı özel okullarda, Covid-19 şüphelisi öğretmenlerin çalışmaya devam ettikleri de gelen bilgiler arasında.