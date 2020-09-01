Özel okul patronunun oyunu: Dersler aynı patrona ait kurs merkezinde başladı

Çorum’da son günlerde vaka sayılarının artmasıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğün ve çeşitli etkinliklerde kısıtlamalara gidildi. Öte yandan, kentte yayılan salgına rağmen veliler üzerinden ulaşan bilgilere göre, Çorum Merkez Ada Koleji 12.sınıflar ile birlikte ara sınıflarda da yüz yüze eğitime başladı.

Söylendiğine göre okullarda olağan eğitimin henüz serbest olmaması nedeniyle Ada Koleji patronu eğitimi kendisine ait olan kurslarda "özel kurs" olarak gösterdiği derslerle yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Ağustos'ta yayımlanan genelge ile okulların telafi eğitimlerine tüm kademelerde uzaktan devam edebileceğini, isteyen okulların gerekli sağlık koşullarını sağlamak koşuluyla 8. ve 12. sınıflara yönelik destekleme kursları açarak yüz yüze eğitim yapabileceklerini açıklamıştı. Ancak 1 Haziran itibariyle özel eğitim kursları herhangi bir kısıtlama olmadan yüz yüze eğitimlere devam etmişti.

Çorum Merkez Ada Okulları'nın patronuna ait olduğu bildirilen Ada Matematik Kursu ve Meşe Fen Bilimleri Kursu isimli kurumlar da yaz döneminde eğitimlerine devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son açıklaması üzerine kurum, 12. sınıflar için okulda kurs açarken normalde uzaktan eğitim yapması gereken 9., 10. ve 11. sınıfları da kuruma ait olan kurs merkezlerinde yüz yüze eğitime çağırdı. Söz konusu kurslarda normal okul müfredatının işlenmeye başlandığı iddia edildi.

Önlemler yetersiz, veliler tepkili

Velilerin bir kısmı çocuklarını bu eğitimlere gönderirken bazı veliler bu duruma tepki gösterdi. Okulun nasıl buna cesaret edebildiğini sorgulayan veliler, evlerinde hasta ve yaşlı insanların olduğunu ve tedirgin olduklarını, eğitimin uzaktan yapılması gerektiğini belirtti.

soL'un ulaştığı bilgilere göre kurs merkezlerinde sağlık önlemleri yeterince alınmamış olmasına rağmen öğretmenlerin etütlerle ve birebir soru çözümleriyle herhangi bir sosyal mesafe kuralına uyulmadan soru çözümü yaptığı belirtildi.

İl Milli Eğitim: Haberimiz yok

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden soL'un görüştüğü yetkili, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Yetkili, "Bizim konuyla ilgili bilgimiz yok ancak mevzuata aykırı bir durum varsa uygunsuzdur" diye konuştu.

Ayrıca müdürlük yetkilisi, "Gerek müfettişler gerekse bizler düzenli olarak geziyoruz, okulda sıkıntılı bir durum yok" dedi.