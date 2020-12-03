Özel okul öncesi kurumlarda 'yüz yüze mi, online mı?' karmaşası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Kasım pazartesi günü "koronavirüsle mücadele" kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklamış ve ‘"Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir’’ demişti.

'Resmi-özel karmaşası'

Bu maddenin detay içermemesi ise önceki 27.11.2020 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında, seyre bağlı olarak "resmi" anaokulları ve anasınıflarının uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri ile alınabileceği ifadesinin yer alması nedeni ile yine resmi/özel ayrımı olup olmayacağı konusunda soru işareti yarattı.

Cumhurbaşkanın açıklamasından sonra Salı günü MEB’den okullara yazı gelmesi beklenirken özel okullar günü resmi yazı olmadan, online mı yüz yüze mi devam edilecek soruları netleşmeden tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün salı günü akşam saatlerinde yayımladığı 01.12.2020 tarihli yazıda ise bir önceki MEB yazısında olduğu gibi resmi/özel ayrımının yer aldığı görüldü. Yazıda ’’resmi’’ anaokulları, anasınıfı ve uygulama sınıflarının faaliyetlerine ara vereceği belirtildi. Bu genelge üzerine özel okullar çalışanlarına ve velilere kararın sadece resmi okulları kapsadığı, özel okulların bir değişiklik olmadan yüz yüze devam edeceğini iletti.

Bu karar özel okul öğretmenleri tarafından, hem eğitimde eşitsizliği büyütecek olması hem de sağlık hakkında eşitsizlik yaratacağı gerekçeleri ile olumsuz karşılandı.

Pandeminin başından beri özel okul çalışanları; okullarda alınan tedbirlerin yetersizliği, online süreçte yoğun çalışma koşulları ve usulsüz uygulanan kısa çalışma ödeneği nedeniyle yaşanan hak kayıpları yüzünden oldukça zor bir süreç geçiriyor.

Özel - resmi kurum ayrımının yarattığı bu gündemle özel okullarda yüz yüze eğitim Çarşamba günü de devam etti.

'Ayrım olmaksızın' kararı

Çarşamba günü akşam saatlerinde ise özel okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 01/12/2020 tarihli İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararı iletilerek UHK 85’e göre resmi ve özel tüm anasınıfı ve anaokulları ayrım olmaksızın gereğinin yapılması iletildi.

Bu mesajın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısında resmi anaokulları, anasınıfı ve uygulama sınıflarının faaliyetlerine ara vereceğinin belirtilmesinin yazıda özel anaokullarının yer almaması nedeni ile tereddütlere neden olduğu yönünde Bakanlığa bilgiler ulaştığı belirtilerek, "yeni bir karar alınıncaya kadar resmi ya da özel farketmeksizin tüm anaokulları ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

Pazarlığa mı oturdular?

Bir yanlış anlaşılma ve tereddüt ile açıklanan bu kaos özel okul öncesi kurumlarda büyük bir karışıklık yarattı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ilk genelgenin ardından MEB yazısının çok geç saatlerde yayımlanması ve yazıda yalnızca ‘resmi’ kurumların faaliyetlerine ara verileceğinin söylenmesinin arkasında ise özel okul patronlarıyla pazarlığa oturulmasının yattığı düşünülüyor.

Sürekli değişen kararlarla yorulan özel okul çalışanları, bu karmaşanın artık bir son bulmasını, devlet ve özel okul ayrımı olmaksızın eşitlik durumunun kesin olarak sağlanmasını talep ediyor.