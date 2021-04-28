Özel okul öğretmenleri sözleşme döneminde nelere dikkat etmeli?

Birlik Sendikası bu akşam 'Özel okul öğretmenleri sözleşme döneminde nelere dikkat etmeli?' başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası bu akşam "Özel okul öğretmenleri sözleşme döneminde nelere dikkat etmeli?" başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Saat 20.30'da sendikanın YouTube kanalındaki programda öğretmenler soruyor, Av. Nihal Yıldırım Selvi canlı yayında yanıtlıyor.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

Haber

Özel okul öğretmenlerinden 'sözleşme ve kıdem tazminatı' açıklaması