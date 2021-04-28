Birlik Sendikası bu akşam "Özel okul öğretmenleri sözleşme döneminde nelere dikkat etmeli?" başlıklı bir etkinlik düzenliyor.
Saat 20.30'da sendikanın YouTube kanalındaki programda öğretmenler soruyor, Av. Nihal Yıldırım Selvi canlı yayında yanıtlıyor.
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
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