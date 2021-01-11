Özel okul öğretmenleri için 'haklarımız' kılavuzu

Birlik Sendikası, Özel okul öğretmenlerine yönelik bir "haklarımız kılavuzu" hazırlandı. Kılavuzda öğretmenlerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar ve haklarına ilişkin bilgiler yer aldı.
Konuya ilişkin kılavuzda yer alan sorular şöyle:
- Sözleşme imzalarken nelere dikkat etmeliyim? Kurum, sözleşmemin bir örneğini bana vermeyecek olursa ne yapabilirim?
- Kırtasiye parası dediğimiz Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, özel okulda çalışan öğretmenlere de ödenmek zorunda mı? Bizim ödeneğimiz kim tarafından ödenecek? Ödenmez ise haklarım neler?
- Çalışmakta olduğum kurum, her sözleşme döneminin sonunda öğretmenlerden istifa dilekçesi vermelerini istiyor. Gerekçe olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden istifa onayı istendiğini söylüyorlar. İstifa dilekçesi vermek zorunda mıyım?
- Kıdem tazminatı hakkım var mı? Kıdem tazminatı talebim zaman aşımına uğrar mı? Ne zamana kadar talep etmeliyim?
- Haksız şekilde işten çıkarıldım; işe iade davası açabilir miyim, ihbar tazminatı talep edebilir miyim?
- İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde, okulumuzda koruyucu önlemler yeterince alınmıyor ve hijyen koşulları sağlanmıyor. Patronun koruyucu önlemleri almaması nedeniyle başvurulabilecek hukuki yollar nelerdir?
- Okul yönetiminin başvurusu sonucunda bir süredir kısa çalışma ödeneği almaktayım. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeliyim? Bu konuda ne gibi haksızlıklara uğrayabilirim?
- Özel okul öğretmenlerinin ek ders ücreti hakkı var mı? Patronum beni 40 saat çalıştırabileceğini söylüyor. Şu an 40 saatten fazla derse giriyorum. Bu yasal mı?
- Ay sonunda hesabıma, anlaştığımız ücretten daha düşük ücret yatırılıyor ve üstü elden veriliyor. Haklarım neler?
- Hesabıma yatırılan ücretin bir kısmını patron elden geri vermemi istiyor. Vermeli miyim?
- Çalıştığım kurum beni okulun başka bir yerde bulunan şubesinde görevlendirebilir mi?
- Sözleşmemde görev yeri değişikliğini önceden kabul etmiş olduğum ileri sürülerek, yaşadığım yerden çok uzakta olan bir şubede çalışmaya zorlanıyorum, bu durumda ne yapabilirim?
- Çalıştığım kurum ya da şubenin eğitim yılı ortasında kapanması mümkün mü? Okul kapanıp, tüm işçiler işten çıkarılacak olursa nelere dikkat etmeliyim?
- Okulda kurucu/yönetici tarafından sürekli şekilde baskıya maruz kalıyorum. Bana mobbing uyguladıklarını düşünüyorum. Ne yapmam gerekir?
- Okulda çalıştığım saatlerin dışında etütler veriyorum, sınav gözetmenliği yapıyorum ama bunları nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum. Bu ek görevlerle ilgili haklarım neler?
- Kadın öğretmen olarak belirli süreli iş sözleşmemi evlilik sebebiyle sona erdirirsem kıdem tazminatına hak kazanabilir miyim?
- Sözleşmemde, sözleşmeyi feshedecek olursam 10 maaş tutarında cezai tazminat ödeyeceğim şeklinde bir hüküm var. Bu nedenle tazminat ödememek için işyerindeki tüm olumsuzlukları sineye çekmek zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım?
- Haklarım kanunlarda yazıyor olsa da işten çıkarılma korkusuyla bunları patrona karşı ileri sürmekten çekiniyorum. Sözleşmemde veya bordromda yazan her şeyi, aleyhime bile olsa imzalamak zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim?
- Özel okulda çalışan öğretmenler sendika üyesi olabiliyor mu? Patron beni sendikalı olduğum için işten çıkarabilir mi? Çıkarırsa ne gibi haklarım var?
- Mesleğimle ilgili bir dernek üyesiyim. Yine de Birlik Sendikası’na üye olabilir miyim?
- Devlet ataması bekliyorum. Sendikaya üye olursam sorun yaşar mıyım?
- Birlik Sendikası ne amaçlıyor?
- Sendikalı özel okul öğretmenlerinin talepleri nelerdir?
- Birlik Sendikası’na yalnızca öğretmenler mi üye olabiliyor?
- Birlik Sendikası ile Patronların Ensesindeyiz (PE) arasında nasıl bir ilişki var?
- Birlik Sendikası’na nasıl üye olabilirim?
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
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