Birlik Sendikası son kısmi kısıtlamalardan sonra eğitim alanında yapılan son düzenlemelerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetinin büyük oranda uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü özel okulların kurs, etüt gibi uygulamalarla bu karara büyük oranda uymadığı, özel okul öğretmenlerinin okullarında yüz yüze eğitim vermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada "özel okul öğretmenleri ve okul öncesi ya da ilkokul düzeyinde görev yapmayan öğretmenler için aşı randevu açılmazken bu durum on binlerce öğretmen ve öğrencinin hastalanma riskini artırıyor" denildi.

Özel öğretim kurumlarında çalışan tüm sendika üyelerinin ve diğer emekçilerin aşılanma sürecinin yakından takip edileceğinin vurgulandığı açıklamada "tüm emekçileri aşılayın" çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Özel öğretim kurumlarında çalışan tüm emekçileri aşılayın!

Salgın yönetimini tamamen keyfi uygulamalarla sürdüren AKP, öğretmenlerin aşılanmasında da sınıfta kaldı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyeti büyük oranda uzaktan eğitim şeklinde yürütülürken özel okulların kurs, etüt gibi uygulamalarla bu karara büyük oranda uymadığı, özel okul öğretmenlerinin okullarında yüz yüze eğitim vermeye devam ettikleri bilinmektedir. Özel öğretim kurumları pandemi sürecinde hiç bir şekilde denetlenmemektedir. Bu koşullar altında özel okul öğretmenleri ve okul öncesi ya da ilkokul düzeyinde görev yapmayan öğretmenler için aşı randevu açılmazken bu durum on binlerce öğretmen ve öğrencinin hastalanma riskini artırıyor.

8 Mart’ta alınan kararla yüz yüze eğitim uygulaması belirli kademelerde genişletilmişti. Geçtiğimiz bir ay içerisinde öğretmenlerin aşılanmasında ilerleme kaydedilmemesi ve gerek kamu okullarında, gerekse özel okullarda pandemiye yönelik gerekli önlemlerin alınmayışı sonucu okullardaki vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendi. Buna bağlı olarak da ne yazık ki hayatını kaybeden öğretmenlerin sayısında hızlı bir artış oldu. Her geçen gün yeni bir vefat haberi ile karşılaşmaktayız.

Bu hafta alınan kararlarla, okul öncesi ve sınava girecek grup olan 8. sınıf ve 12. sınıflar dışında tüm düzeylerde tekrar uzaktan eğitime geçildi. Yine bu hafta, öğretmenlerin aşılanmamasına yönelik tepkilerin artmasıyla yalnızca okul öncesi ve ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenler için aşı randevu sistemi açıldı. Bu durum 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim yapan öğretmenlerin aşılanmaması anlamına gelirken on binlerce öğretmen ve öğrencinin salgının yarattığı hastalık ve ölüm tehdidine teslim edilmesi anlamına geliyor. Aylardır yürüttükleri sorumsuz salgın yönetimiyle milyonlarca öğrencinin eğitim hakkını gasp eden AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim yapan öğretmen ve öğrencilerin sağlığını da böylece hiçe sayıyor.

Pandemi süreci boyunca eğitim siteminde büyük yaralar açan eğitim alanında da temel derdi özel okul ve diğer özel öğretim kurum patronların kârlarının artmasını sağlamak olan siyasi iktidar ve bir özel okul patronu olan Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyoruz; Özel okul ve kurslarda çalışan emekçilerin de ayrım gözetmeksizin, tüm eğitim emekçileriyle birlikte acilen aşılanması için gerekli adımları atın!

Birlik Sendikası olarak özel öğretim kurumlarında çalışan tüm üyelerimiz ve diğer emekçilerin aşılanması sürecini, on binlerce emekçinin ve öğrencimizin sağlık haklarının korunmasının yakın takipçisi olacağız.

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU