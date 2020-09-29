Özel hastanenin müdahale etmediği kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

60 yaşındaki Sebahattin Duru adlı yurttaş Kocaeli'nde Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan özel Gebze Merkez Hastanesi’nin önünde fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. İddiaya göre hastane personeli, Duru hastane içinde olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Duru hayatını kaybetti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.