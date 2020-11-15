'Özel hastaneler pozitif çıkan koronavirüs testi için para alamaz'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerde yapılan koronavirüs testleriyle ilgili açıklamalar yaptı. "Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer" diyen Şahin, yalnızca test negatif çıkmışsa onun parasının alınabileceğini söyledi.

Sabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise şunları söyledi:

"Özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir. Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir. Vatandaş kendisinden alınan ücreti SGK'da tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetlerine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler."

Özel hastanelerin test için 150 TL ile 600 TL arasında fiyat verdiği biliniyor.