'Özel hastaneler koronavirüs hastalarından 5 bin TL alıyor'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, özel hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarından 5 bin TL para alındığını iddia etti. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Bakan isterse, bu hastanelerin listesini kendisine verebiliriz" dedi.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

'Ücret nakit olarak alınmakta ve karşılığında fatura verilmemekte'

9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliğe gidildiğini ve “pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavilerinin”, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamına alındığını hatırlatan Emir "bazı özel hasteneler çeşitli kalemler altında vatandaştan günlük 5 bin TL’ye varan yatak ücretleri talep etmektedir. Tedavi sürecinin uzaması ve farklı kalemlerin eklenmesiyle birlikte 10 günlük tedavi için bir hastadan 80 bin TL’ye kadar ücret alınabilmekte" sözlerini sarfetti. Emir, talep edilen ek ücretlerin yasal olmaması nedeniyle, ödemelerin nakit olarak alındığını ve karşılığında fatura verilmediğini öne sürdü.

Emir, 'bahsi geçen hastaneler tarafımızca bilinmekte ve Sağlık Bakanlığının talep etmesi halinde isimleri tek tek verilebilecek durumda' olduğunu ifade etti.

Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları yöneltti: "Özel hastanelerin, koronavirüs hastalarından ücret talep etmesine yönelik bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na kaç şikayet yapılmıştır? Sağlık Bakanlığı, söz konusu şikayetler kapsamında bugüne kadar kaç hastaneye cezai işlem uygulamıştır? Koronavirüs hastalarından ücret talep edilmesine yönelik denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bugüne kadar kaç denetim yapılmıştır?"

İsimleri açıklanacak mı?

Murat Emir'in basın danışmanı soL'un neden bu hastanelerin isimlerinin açıklanmadığı sorusuna verdiği yanıtta, kesilen bir fatura olmadığı için bu listeyi basına açıklamalarının sorun yaratacağını dile getirdi. Emir'in basın danışmanı, Sağlık Bakanlığı'nın talep etmesi halinde listeyi kendilere sunacaklarını da ifade ettiklerini belirtti. Ancak bakanlıktan şimdiye dek böyle bir talep gelmediği öğrenildi.