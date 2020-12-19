Özdil'den yanıt: Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar

Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, isim vererek Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın cesetlerinin camiye sokulmamasını söylemiş, "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" demişti.

'Üniversitelerimizin IŞİD zihniyetli tarikat yuvaları haline getirildi'

Sözcü yazarı Özdil, bu sözlere yanıt verdi.

"Ebubekir Sifil adında bir yobaz, Diyanet'e çağrıda bulundu, 'gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın' dedi. Bu arkadaş, akademisyen. 'Doçent' sıfatı taşıyor. Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor" diyen Özdil, "Yani açıkça görülüyor ki… 2003 yılında akademisyenleri 'cenaze namazınızı kılmayız haa' diye tehdit edenler, 2020 yılında akademisyen sıfatıyla 'cenaze namazınızı kılmayız haa' diye tehdit savuruyorlar. Bilim yuvası üniversitelerimizin, ışid zihniyetli tarikat yuvaları haline getirildiğinin hazin kanıtıdır bu" ifadesini kullandı.

Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tam böyle çaresiz bir dönemde, “cesedinizi camiye almayız haa, cenaze namazınızı kılmayız haa” diye tehdit savurması, dini vecibemizi cezalandırma yöntemi olarak kullanması… Şuursuz yobazın, insanlıktan ne kadar çıkmış olduğunun, bizi tehdit ederken aslında kimleri rencide ettiğinin farkında bile olmadığının kanıtıdır.

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Bana gelince…

Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim.

Sen düşün!