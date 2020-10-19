Özdağ'ın iddiası sonrası İYİP İstanbul'da teyakkuz

İYİP İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın CNNTÜRK’te katıldığı programda İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğunu ileri sürmesinin ardından İYİP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Kavuncu'nun desteğe gelen "teşkilatla" birlikte il başkanlığında olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“İl Başkanımız, kendisine desteğe gelen Teşkilâtımızla birlikte İl Başkanlığımızdadır. İstanbul İl teşkilatı, İl Başkanına sahip çıkmak adına İl Başkanlığımıza gelmeye devam etmektedir. İstanbul'un 39 ilçe başkanı ve teşkilatı, İl Başkanımızın arkasında olduğunu teyit etmek için İl Başkanlığımıza gelmiş ve İl Başkanımızı desteklediklerini bildirmiş ve İl Başkanımızın, bahse konu olan iftiracı şahıs için bulunacağı suç duyurusuna eşlik edeceklerini de belirtmişlerdir. Ayrıca ilçe başkanlarımız, malum şahsın açıklamalarını kınayacak bir bildiri kaleme alacaklardır."

Buğra Kavuncu kendisine destek için gelen partililere yaptığı açıklamada “Bugün akşam saatlerinde yaşadığım iğrenç, şerefsizce, alçakça” dedi.

Öte yandan İYİP Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in bu akşamki yayının ardından grup toplantısına katılmama kararından vazgeçerek yarınki grup toplantısına katılacağını bildiren İYİP İstanbul İl Başkanlığı “Antalya Milletvekilimiz Feridun Bahşi de olmak üzere Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımıza destek olacaklarını bildirmiştir” açıklamasını yaptı.