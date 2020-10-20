Özdağ'dan Turan'a yanıt: 'Siz kendi bahçenizi temizleyin'

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunmuştu.

Parti içinde krize neden olan bu sözler sonrası açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli" demişti.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener'in kendisine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi bana bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialarına cevap vermesini beklerdik" diyen Turan, "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlışsa o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ'dan Turan'a yanıt

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Turan'a "İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!" şeklinde yanıt verdi.

1) Sayın Turan,

İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin! https://t.co/wvJzEuUcVD — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 20, 2020