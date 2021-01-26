Özdağ'dan Bahçeli'ye yanıt: İspat etmeyen müfteridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin ""Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasına bulunurken, bu sözlere yanıt geldi.

Duvar'a konuşan Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ve Adalet Bakanını göreve davet ediyorum. Failleri ve arkasında olanlar ortaya çıkarılsın. Son zamanlarda bu üç saldırı ile birlikte gazetecilere ve siyasetçilere toplamda 18 saldırı oldu. Bu saldırıların hepsinde HTS kayıtları incelensin. Dosyalar normal savcılıktan alınsın hepsine birlikte bakılsın. Tek tek araştırılsın" derken, Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Özdağ, "Evimin neresine kamera yerleştirilmiş. 45 yıldır siyaset yapıyorum. Bahçeli hepsini ispat etmek zorunda. Milletimizin aklıyla alay etmesinler. Bahçeli iddiasını ispatla mükelleftir. İspat etmeyen müfteridir" ifadesini kullandı.