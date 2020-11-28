Özbekistan: Rusya'nın Sputnik V aşısının denemelerine başlayacağız

Özbekistan Sağlık Bakanı Abdulhakim Hacıbayev, Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Özbekistan'ın koronavirüse karşı Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının klinik denemelerine Aralık ayı sonunda veya gelecek yılın başında başlamayı planladıklarını söyledi.

Hacibayev, "Eğer [düzenleyicilerden gelen] cevap olumluysa, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında bu aşının klinik denemelerine başlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan, ülkenin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) 500 Sputnik V dozu talep ettiğini belirtti. Özbek Sağlık Bakanlığı basın ofisi daha önce ülkenin 5 bin doz istediğini bildirdi.

Hacıbayev, Çin menşeli Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical şirketi tarafından geliştirilen bir aşının klinik denemelerine de katılan Özbekistan'ın Çin'den 6 bin aşı aldığını belirtti.

Eylül ayında, Sputnik V'in geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini destekleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Özbekistan'ın büyük ilaç şirketi Laxisam'la 35 milyon doz aşı sevkiyatı konusunda anlaştığını söyledi.

Sputnik V aşısı şu anda Rusya'nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela'da 3. aşama denemelerinden geçiyor. Hindistan ve Brezilya da yakında denemelere katılmaya hazırlanıyor.