Ozan Çoban'la 'Boğaziçi Direnişi' şarkısı üzerine: Umut her şeye rağmen gülümsemektir

Müzisyen Ozan Çoban Aşk Emektir isimli şarkısını önceki gün yayınladı.

Daha öncesinde de halkın verdiği mücadelelere dair şarkılarıyla bilinen Çoban'la 3 Şubat gecesi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Boğaziçili gençlerin serbest kaldığı haberinin hemen ardından yayınlanan şarkısı hakkında sohbet ettik.

Merhabalar, ilk olarak size Boğaziçi Direnişi'nin üzerinizde bıraktığı etkiyi sormak istiyoruz. Neden böyle bir şarkı yapma ihtiyacı hissettiniz?

Şöyle söyleyebilirim, sanat yapmaya çalışan, kendince bir şeyler sunmaya çalışan, içinden geleni sanatsal bir şekilde ifade etmeye çalışan bir insanım. Toplumsal konularsa benim üretkenliğimi oldukça etkileyen şeyler, dolayısıyla Boğaziçi Direnişi de benim için ülkeye dair muazzam bir kaynağı oldu.

Ben içimden geleni, direnişin bana yansıttığını sanatsal bir şekilde ifade etmek için çalıştım, tabi burada beni en çok etkileyen şuydu; Gezi döneminde beni en çok etkileyen kitleselleşmiş bir slogan vardı, 'Boyun Eğme', bunu Boğaziçi öğrencisi bütün ülkeye tekrar hatırlattı, 'Aşağıya Bakmayacağız' diyerek. Ben de aslında buradan hareketle 'Yeter ki eğme başını, gök yüzüne bak' ifadesinden hareketle bir beste yapmak istedim.

Daha önceki müzik çalışmalarınız da hep toplumsal mücadelelerden ilham almıştı. Bunun nedenine ilişkin neler söylersiniz?

Ben başıdan itibaren sanatsal üretimlerin toplumsal olduğuna inanıyorum, insan toplumsal bir varlık, dolayısıyla toplumsal bir meseleden uzak durmak mümkün değil. İnsan varsa sanat var, toplumsal bir olayda sanatçının orada olmaması gibi bir şey olamaz.

Bundan önce maden işçileri için bir şarkı yazmıştım, maden işçileri sadece kendi hakları için yürümüyordu, kendi hakları için de yürüyordu, bizim için, insanların daha sağlıklı, daha adil bir dünyada yaşayabilmesi için yürüyordu. Bugün aynı şeyi Boğaziçi öğrencisi hatırlatıyor. Daha iyi bir ülke, daha adil, daha eşit bir ülke için direniyordu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, artık sadece Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri demek doğru değil belki de...

Gençlerin bize hatırlattığı bu: Daha iyi bir ülke mümkün ve biz bu ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun bir sanatsal karşılığı olmalı, ben kendimce buna dair bir üretim çıkarttım.

Pandemi sürecinde müzisyenler çok büyük sorunlar yaşıyor, pandemi dönemiyle beraber müzisyenlerin yaşadığı ortadayken, bunun bize hatırlattığı önemli şeylerden biri de emekçi olduğumuz gerçeği. Bir emekçi kendisini ister istemez toplumsal meselelere vermeli. Benim derdim bir sanatçının da kendisi için daha iyi bir ülkeye kavuşma derdi. Benim derdim Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin derdinden, maden emekçisinin derdinden çok da bağımsız değil.

Şarkınızın sözleri arasında "Aşk her şeye rağmen gülümsemektir" ifadesi geçiyor. Bununla neti işaret ediyorsunuz? Ya da şöyle soralım; gülümsemenin gelecek için bir anlamı var mı?

Aşkın kendisi benim için umut. Umut ve aşk benim için çok iç içe geçmiş şeyler, umut olmayan durumda aşk bayağılaşır, çirkinleşir... Umut varsa aşk güzelleşir, insanın bir şeylere dair umudu varsa aşkı da güzelleşiyor.

Türkiye özelinde benim gülümsemekten kastım şuydu; kadınlar sesli kahkaha atamaz denilen bir gericilikle karşı karşıyayız. Kadınlar yüksek sesli kahkaha attığı için bu ülkede "önde gelen" bir siyasetçi kadınları azarlamaya çalıştı. Dolayısıyla ne olursa olsun gülümsemek, her şeye rağmen gülümsemek gericiliğe inat olduğu zaman güzel.

Bugün Boğaziçi'nde gözaltına alınanlara bakıyorsunuz, orada polis onları götürürkün yüzlerindeki haklılığı yüzlerindeki gülümsemede görebiliyorsunuz. Hakim beraat kararı veriyor, oradaki gülümsemeden görüyorsunuz.

Nesnel gerçeklikte çok kötü bir durumdayız ama bizim yüzümüzdeki gülümseme gerçek anlamda bir şey ifade ediyor bugün; Umut! Umut gülümsemede! Gülümseyen insan umut edebilen insan, umut eden insan değiştirme potansiyeline sahip insan, değiştirecek insan bizim insanımızdır. Bunların hepsini birlikte yorumladığın zaman umut her şeye rağmen gülümsemektir, aşk her şeye rağmen gülümsemektir.

Ne olursa olsun, kime aşık olursanız, gülümsüyebiliyorsanız umutlusunuzdur. O umut umarım hiç sönmez, yüzümüzden de hiç gitmez.

Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı dinleyicilerinize?

Ben şunu söylemek istiyorum, geçen akşam gece saat 3'e kadar "acaba bu tahliyeler ne olacak" diye bekledim birçok insan gibi. Oradan çıkan sonuç şuydu, bizi yalnız bırakmayın diyordu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Şunu söylemek istiyorum, yalnız değiller, şarkılarımız onlarla, bu ülkede bugüne kadar yazılmış bütün toplumsal şarkılar onlarla.