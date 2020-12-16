Oyunlara kadar girdi: İnsan sağlığı şirketlerin insafına bırakıldı

Popüler video oyunu Cyberpunk 2077’de, gelecekte özelleştirilmiş sağlık hizmetlerinin felakete yol açacağı öngörülürken Sovyetler Birliği sağlık sistemi övüldü.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, oyunculara distopik bir gelecekte kendi karakterlerini yaratma ve yönetme imkanı sunuyor. Oyunun içerisinde geçtiği evrende şirketler insan yaşamına hükmediyor, sokaklara ise çeteler hakim. Oyunun hikayesinde teknolojinin ilerlemesiyle zenginler adına birçok sorun çözülmüş gibi görünüyor, örneğin dünyanın en büyük güvenlik şirketinin patronu 150 yaşına dek yaşıyor yahut parası yetenler trafiğe girmek yerine uçan araçlarıyla seyahat edebiliyor.

Çizgisel bir hikayeye sahip olmayan oyunda yaratılan dünyayı serbestçe turlamakta özgürsünüz, bu esnada yaşanılan çağın detaylarına dair birçok haberle karşılaşmak mümkün. Devlet-tekel ilişkilerinden yeni müzik trendlerine değin oyunun geçtiği evrene dair detaylara ulaşabildiğiniz bu “küpürlerden” birinde sağlık hizmetleri paralı olduğu için annesini zatürreden kaybeden bir kişi Sovyetler Birliği sağlık sistemini örnek gösterip "ücretsiz sağlık hayal değil" derken “insan hakkı olan sağlığın ücretlendirilmesini daha yıl 2020’yken kabullenmiştik” diyor.

Kısacası kapitalizmin bugünkü gerçekleri daha şimdiden distopik anlatıların konusu olmayı başarmış durumda.