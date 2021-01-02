Oyuncuyu darp ederek cinsel saldırıda buludu: 22 yıl hapis cezası

Genç oyuncu A.T., 25 Eylül'de arkadaşlarıyla Eyüpsultan'da bir mekana gitti.

Mekandan ayrıldıktan sonra taksi ararken iki kişi tarafından darp edilerek kaçırılan A.T., Kemerburgaz'daki ormanlık alanda cinsel saldırıya uğradı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, saldırgandan bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu.

İhbar sonrası 21 yaşındaki Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Babakulyyev, 22 yıl hapse mahkum edildi.