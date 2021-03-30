Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Akarsu, ‘Harry Potter’ ve ‘Sevimli Canavarlar’ gibi önemli filmlere sesiyle hayat vermişti.

Kaya Akarsu kimdir?

Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942’de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na girdi. Birçok sinema ve dizide oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı. Usta sanatçı, ‘Kafesten Bir Kuş Uçtu’ oyunu ile 1992’de Sanat Kurumu tarafından ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.