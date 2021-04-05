Oyuncu Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Şükriye Bulgurcu, geçtiğimiz Cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu.

Şüpheli ölüm üzerine Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu kaydedildi.

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından dün memleketi Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şükriye Bulgurcu, oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelmiş Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştu.