Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden dolayı yaşamını yitirdi

Birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne alan 38 yaşındaki Ercan Yalçıntaş yaşamını yitirdi.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa'da dün öğle saatlerinde amcası tarafından görülen oyuncu Yalçıntaş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Yalçıntaş'ın evine giden anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, "Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı.

Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yalçıntaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.