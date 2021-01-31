Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Pekdemir, 1963'te konservatuarın ilk yılında beş arkadaşıyla birlikte kurduğu grupla Brecht'in "Carrar Ana'nın Silahları" oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda (Kent Oyuncuları) yine bir Brecht oyunu "Üç Kuruşluk Opera" ile profesyonel tiyatro hayatına başlayan Pekdemir, Gençlik Tiyatrosu ile Almanya-Erlangen Milletlerarası Tiyatro Festivalinde (Keşanlı Ali Destanı'nda) Ali rolünü oynadı.

Pekdemir Münir Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Pekdemir çok sayıda sinema filmi ve dizilerde rol aldı.